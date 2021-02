Alessia Marcuzzi, che sorpresa: arriva un’indiscrezione bomba 

Alessia Marcuzzi, colpo di scena: arriva una notizia incredibile che fa impazzire i fan. L’annuncio è arrivato in diretta tv.

Indiscrezione super per Alessia Marcuzzi: la show girl romana potrebbe condurre la nuova edizione di ‘Scherzi a parte’. La sexy bionda, reduce dal ritorno in conduzione a Le Iene proprio martedì scorso accanto a Nicola Savino, potrebbe ora ritrovarsi al timone anche di un’altra splendida avventura. A rivelarlo è un esperto di gossip come Santo Pirotta, il quale ha lanciato la bomba in diretta a ‘Ogni Mattina’ su Tv8.

Alessia Marcuzzi alla conduzione di Scherzi a parte?

Si tratterebbe – se confermato – di un clamoroso alla guida dello show a distanza di 15 anni dall’ultimissima volta. Con lei potrebbe considerando che è stata questa l’impostazione degli ultimi anni, potrebbe esserci anche una spalla. E ora inizia il toto-nome anche in tal senso: chi potrà essere l’altro componente che darà vita in ogni caso a una coppia fantastica? Se vi saranno dei riscontri effettivi, lo scopriremo a breve.