Stefano De Martino, la confessione: “Tutto questo lo devo solo a lei”

Stefano De Martino fa una confessione che emoziona il pubblico. Le sue parole d’affetto ad una donna per lui importante

Grande emozione nella settima puntata di “C’è Posta per te” andata in onda ieri sera, sabato 20 febbraio, su Canale 5.

Negli studi della De Filippi è tornato ospite il ballerino Stefano De Martino, lanciato nel mondo della televisione dall’amatissima conduttrice dopo la sua partecipazione ad “Amici” nel 2009.

Invitato negli studi di “C’è Posta per te” per la storia di un regalo, il ballerino e conduttore ha pianto ed ha fatto piangere il pubblico nonché la De Filippi. A chiedere la sua presenza, Giuseppe il quale intendeva sorprendere la moglie Maria, sua grande ammiratrice.

L’uomo, 30enne catanese, attraverso Stefano De Martino ha voluto dire grazie alla donna che l’ha reso papà per ben due volte e che da 10 anni continua a stargli accanto con tanto amore, nonostante le difficoltà economiche che ogni giorno attraversano la loro famiglia.

VEDI ANCHE QUESTO>>> GF Vip, lacrime e crisi di nervi nella notte: “Voglio morire”

Le parole di De Martino hanno commosso il pubblico e non solo

Bellissime le parole del ballerino e conduttore il quale ha deciso di tornare per qualche momento nel passato. De Martino ha raccontato a sua volta le difficoltà vissute durante la sua infanzia, parlando del ticchettio dell’acqua che sentiva cadere nelle bacinelle quando pioveva. Ha ricordato che all’età di 18 anni ha dovuto addirittura impegnare due collanine d’oro per prendere il treno e raggiungere gli studi Mediaset per il provino ad “Amici”.

Rivolgendosi a Giuseppe e Maria, il suo discorso ha toccato il cuore di tanti: “L’amore riempie. Quando non avevamo niente, noi avevamo tutto. Noi possiamo contare solo sui nostri affetti e voi siete ricchi in questo senso. Ho conosciuto tantissime persone ricche, con belle case e belle macchine ma povere dentro”.

POTREBBE INTERESSARTI>>> Uomini e Donne, annuncio shock: “Ha una malattia particolare”

Ma le sue parole hanno emozionato tantissimo la De Filippi. Guardando la donna negli occhi, De Martino l’ha ringraziata pubblicamente: “Se oggi sono quello che vedete è grazie a Maria”. La dolcissima conduttrice ha replicato: “Ti voglio tanto bene”.

Tanta emozione in studio, il bellissimo ballerino è andato via visibilmente commosso.