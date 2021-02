Sanremo, che sorpresa: l’annuncio fa sognare i fan

Sanremo, gran belle sorpresa per questa nuova edizione in arrivo a brevissimo. Arriva l’annuncio che fa sognare i fan.

E’ pronto un palco spettacolare per la 71esima edizione del festival di Sanremo in arrivo dal prossimo 3 marzo. Ad annunciarlo sono Gaetano e Maria Chiara Castello, membri dell’equipe che firmano la scenografia dell’evento nostrano. “Amadeus dice che sarà un festival verso il futuro e lo sarà anche per quanto concerne la scenografia, perché abbiamo immaginato un’astronave e una sorta di stargate per un futuro migliore”, riferiscono come si legge dall’ANSA.

Sanremo, pronto un palco spettacolare stile astronave

Ovviamente, in virtù dei tempi che corrono e malgrado i presenti siano tutti tamponati e quando possibile distanziati, si è dovuto tenere in considerazione per quanto possibile anche la minaccia Covid-19: “Abbiamo cercato di sfruttare il più possibile gli spazi – hanno spiegato – anche per la necessità ad esempio di distanziare l’orchestra. Ma allo stesso tempo è stato necessario anche sopperire al senso di vuoto, utilizzando le pareti laterali. Vedrete…”