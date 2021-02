Ronaldinho, drammatico lutto: è successo poco fa

Un drammatico lutto in famiglia ha appena colpito l’ex calciatore Ronaldinho: arriva il cordoglio dal mondo del calcio e non solo

Un grave lutto ha appena colpito Ronaldinho. E’ morta la madre Miguelina all’età di 71 anni a causa di complicanze dopo il contagio da coronavirus. La donna si è spenta all’ospedale Mãe de Deus di Porto Alegre dove era stata ricoverata.

Lutto per Ronaldinho, il cordoglio nel mondo del calcio

Ad annunciare la morte è stato lo stesso ex calciatore tramite il proprio account Twitter dove, in segno di lutto, ha anche cancellato le foto di profilo e copertina. Anche l’Atletico Mineiro, ma non solo, si è stretto a lui nel dolore.

Il 21 dicembre scorso, Ronaldinho aveva comunicato lo stato di salute della madre, spiegando che era nel reparto di terapia intensiva. Esattamente due mesi dopo l’epilogo tragico.