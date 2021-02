Ornella Muti, arriva la triste ammissione in diretta televisiva a ‘Domenica in’. Pubblico commosso.

Triste annuncio di Ornella Muti in diretta televisiva. Intervenuta a ‘Domenica In’, l’attrice ha rivelato che la figlia è attualmente infetta dal Covid-19. Apparsa palesemente e giustamente preoccupata, la donna non ha nascosto l’enorme stress emotivo per questa situazione: “Questa è una situazione che terrorizza, sono spaventata e non mi va più di vivere così. Ho paura per i miei figli e non poterla raggiungere è un grande dolore per me”.

Ornella Muti ammette: “Mia figlia ha il Covid, sto soffrendo”

In collegamento video è poi intervenuto anche Alessandro Sallusti, positivo al coronavirus ma asintomatico. Oltre ad aver rassicurato sulle proprie condizioni, il giornalista non ha nascosto tuttavia la propria sofferenza per una bella notizia a cui non ha potuto prendere parte: ovvero la nascita di un nipotino. “E’ stato difficile non poterci andare e soffre per stare ancora qui”, ha riferito.