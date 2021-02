Netflix, arriva l’app con funzioni formidabili: utenti stupiti

Una nuova applicazione di Chrome ti permette di conoscere cose di cui non saresti mai venuto a conoscenza senza: i dettagli

Netflix ormai è un vero e proprio colosso nella fruizione di contenuti in streaming e parte dell’incremento del suo utilizzo è avvenuto nel periodo pandemico. Diversi lockdown in questi mesi hanno costretto mezzo mondo a rimanere chiuso in casa ed a quel punto una parte fondamentale delle giornate, le persone l’hanno trascorsa a guardare film e serie tv.

Gran parte delle persone, però, non conosce l’effettivo tempo trascorso sulla piattaforma. A tal proposito, uno sviluppatore ha creato un’estensione per Google Chrome che è in grado di analizzare il nostro profilo e dirci quanto tempo abbiamo trascorso su Netflix ed i generi preferiti.

Come scaricare Netflix Wrapped

Per scaricarla, è necessario accedere al Chrome Web Store e cercare l’estensione Netflix Wrapper per aggiungerla a Chrome. Successivamente bisogna andare su Netflix da web e cliccare sull’estensione per poi aspettare che il servizio faccia il suo dovere.

Dopo qualche minuti verrà mostrato un grafico capace di dirci quanti giorni, ore e secondi abbiamo trascorso su Netflix, oltre alla media giornaliera di utilizzo. Potrete vedere anche i generi più amati. Non si possono, invece, conoscere serie e programmi più visti in quanto non è un’applicazione ufficiale del colosso ed alcune info non sono di facile accesso per terze parti.