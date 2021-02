Topo Gigio, addio al papà storico Guido Stagnato. Il fondatore del celebre personaggio è morto a 96 anni.

Lutto in Italia: è morto Guido Stagnaro, ‘papà’ di Topo Gigio. Sceneggiatore e scrittore, creò il personaggio che ha poi segnato un’epoca e accompagnato l’infanzia di milioni di bambini in Italia. Nato a Sestri Levante a Genova il 20 gennaio 1925, è morto all’età di 96 anni. I suoi primi passi dalla Rai li mosse nel 1955 quando iniziò a collaborare per ‘Piccole Storie’ scrivendo favole.

Potrebbe interessarti anche —-> Morto Luigi Albertelli, famosissimo paroliere italiano e autore di sigle Tv

Topo Gigio, è morto il ‘papà’

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Topo Gigio – Official (@topo_gigio.official)

Quattro anni più tardi, poi, creò con Maria Perego il personaggio di Topo Gigio doppiato da Domenico Modugno e lanciato nel programma ‘Alta Fedeltà’. Poco dopo il topolino fece il botto sbarcando sugli schermi nazionali e internazionale fino ad approdare a “Ed Sullivan Show” negli Stati Uniti. Stagnaro raggiunge nel cielo la Perego nata l’8 dicembre 1923 e scomparsa il 7 novembre del 2019.