Milan-Inter, streaming gratis: dove vedere il derby scudetto in diretta

Manca pochissimo al derby della Madonnina tra Milan e Inter. Andiamo a vedere dove seguire il match Scudetto in diretta e streaming gratis.

Oggi è il grande giorno per Milan e Inter che si sfideranno allo Stadio San Siro per il match valido per la 23esima giornata. Ma stavolta non è un derby qualunque, infatti, la posta in gioco è la conquista dello Scudetto, con i nerazzurri che hanno solamente un punto di vantaggio dai rossoneri, che adesso si ritrovano ad inseguire. Andiamo quindi a vedere il periodo di forma delle due squadre che tra poco scenderanno in campo.

Partiamo subito da chi, sulla carta, è il padrone di casa. Infatti il Milan sta vivendo il primo momento di difficoltà della stagione e non può pensare di perdere altri punti. I ragazzi di Stefano Pioli si trovano ad inseguire e solamente una vittoria li potrà riportare in vetta. Inoltre il Diavolo deve dare un segnale di ripresa, dopo l’insapettata sconfitta contro lo Spezia. Contro i nerazzurri, però, mancheranno Mario Mandzukic e Ismael Bennacer.

Dall’altra parte trovia l’Inter che sta gustando la prima posizione in classifica. I ragazzi di Antonio Conte, nonostante le difficoltà societarie, hanno trovato la quadra e sembrano un treno in corsa. Una vittoria nel match odierno permetterebbe ai nerazzurri di volare sul +4. Nelle ultime cinque partite, l’Inter ha conquistato quattro vittorie ed una sconfitta e contro il Milan Conte dovrà fare a meno solamente di Stefano Sensi ed Arturo Vidal.

Milan-Inter, streaming gratis: Sky o DAZN ?

Alle ore 15:00 così scenderanno in campo Milan e Inter, pronti a sfidarsi sul palcoscenico di casa dello Stadio San Siro. La partita è valida per la 23esima giornata di Serie A, ma è già una sfida decisiva per la corsa Scudetto e sarà un’esclusiva DAZN. Come sempre ad anticipare il match ci penserà un ampio pre-partita, con approfondimenti e servizi sui protagonisti delle due squadre. Andiamo quindi a vedere dove seguire Milan-Inter in streaming gratis.

Come sempre DAZN sarà disponibile su tutti i device. Infatti sarà possibile seguire la partita in Tv scaricando l’applicazione sui dispositivi Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Ma non solo l’applicazione sarà scaricabile anche su console (Playstation 4 o XboX One) e su dispositivi mobili come: smartphone, laptop e tablet. Inoltre dopo l’ultimo accordo con Sky, chiunque sia in possesso di un decoder SkyQ, potrà seguire il match in diretta sulla propria televisione.

Per tutti i nuovi abbonati, sarà possibile usufruire del mese di prova gratuito offerto da Dazn. Nel mese di prova sono compresi anche tutti i match di Serie A. Basterà registrarsi con i propri dati ed il gioco è fatto. Una volta concluso il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a solamente 9,99€ al mese.