Lolita Lobosco, nuova fiction Rai: numero puntate, cast e anticipazioni

Parte questa sera la nuova fiction Rai Uno, Le indagini di Lolita Lobosco tratto dai romanzi di Gabriella Genisi

Le indagini di Lolita Lobosco è la nuova fiction in onda la domenica sera su Rai Uno a partire da domenica 21 febbraio alle 21.25. Quattro appuntamenti del giallo con protagonista il vicequestore interpretato da una splendida Luisa Ranieri. Con lei, nel cast, anche Lunetta Savino (Giulia, mamma della protagonista) e Giulia Fiume (Carmela, sorella della protagonista). Per quanto riguarda il lato ‘rosa’ del cast, ad aggiungersi c’è l’amica magistrato Marietta interpretata da Bianca Nappi. Tra gli attori principali, coinvolti anche nella vita sentimentale della protagonista, ci sono Filippo Scicchitano nei panni dell’affascinante giornalista trentenne Danilo Martini, Giovanni Ludeno e Jacopo Cullin, che vestono i panni di Antonio Forte e Lello Esposito colleghi della protagonista.

La fiction nasce dagli 8 romanzi scritti da Gabriella Genisi che ha preso ispirazione dai libri de Il Commissario Montalbano di Andrea Camilleri. L’autrice ha provato a costruire un alter ego femminile di quest’ultimo, attirando a sé l’attenzione di Luca Zingaretti che è produttore della fiction, insieme ad Angelo Barbagallo.

Lolita Lobosco: cast, puntate ed anticipazioni

La fiction interamente ambientata in Puglia, tra Bari, Monopoli, Mola, Fasano e la scogliera di Polignano a Mare avrà luogo per quattro puntate a partire da stasera. “La circonferenza delle arance” è la prima puntata che inizierà con il ritorno in città del vicequestore Lolita Lobosco che troverà davanti ai suoi occhi una scena che la lascerà senza parole: stanno portando via, in manette, il suo primo amore: il dentista Stefano Morelli accusato di abusi sessuali alla sua assistente alla poltrona Angela Capua.

Lolita non è affatto indifferente di fronte a quella scena, pertanto decide di rinunciare a festeggiare il Natale in famiglia pur di riuscire a scagionare Stefano che lei ritiene essere innocente. Tuttavia, proprio quando le indagini sembrano volgere a favore dell’arrestato dentista, l’assistente muore.

La prossima puntata “Solo per i miei occhi” è attesa per domenica 28 febbraio alle 21:25. tutte le puntate potranno essere recuperate su RaiPlay.