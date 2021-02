Una notte burrascosa quella appena passata nella casa del GF Vip. Un crollo psicologico e crisi di pianto ha tenuto svegli i coinquilini.

Nella notte tra sabato e domenica nella casa del GF Vip, Dayane Mello ha avuto un crollo psicologico sfociato in un pianto. Da poche settimane la modella brasiliana ha dovuto far fronte a un grave lutto, quello della morte di suo fratello Lucas a causa di un incidente stradale.

Anche se nella casa tutti le sono vicino e tentano in ogni modo di farle pensare ad altro, ogni tanto gli incubi tornano a terrorizzarla e a mettere a dura prova il suo carattere, che è sì forte, ma anche molto amorevole e protettivo.

GF Vip, lacrime e crisi di nervi nella notte: “Voglio morire”

Dayane Mello era in giardino quando tra le lacrime ha detto “Voglio morire”. Pierpaolo Pretelli vedendola in quello stato, da buon amico, le si è avvicinato con l’intenzione di consolarla. “Non ti rendi conto di che forza hai avuto a restare qui dentro con il dolore che stai attraversando e quanta forza hai dato a noi. Ti adorano tutti per il coraggio che stai dimostrando, non devi pensare il contrario”.

Dayane e Pierpaolo non erano soli, e dalla veranda ad assistere alla scena c’erano Adua Del Vesco, Andrea Zenga e Samantha de Grenet. Quest’ultima, avendo a cuore la modella brasiliana, ha detto: “Sta buttando fuori un po’ di roba. Ha cristallizzato una situazione, che poi fuori elaborerà per bene. Stanotte la faccio dormire con me, così non sta da sola”.