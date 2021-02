Fabrizio Corona attacca Ibrahimovic dopo il derby dominato dalla sua Inter: il fotomontaggio richiama Belen e Sanremo

Un pomeriggio di emozioni forti per tutti gli interisti perché il derby dominato e vinto con i gol di Lautaro Martinez e Lukaku significa anche fuga in campionato. Esultano quindi tutti i tifosi nerazzurri e tra questi anche Fabrizio Corona che non ha mai nascosto la sua passione per l’Inter. Ma intanto ne ha anche approfittato per tirare una pesante stoccata a Zlatan Ibrahimovic.

Milan-Inter 0-3, un punteggio che non ammette repliche e ha ringalluzzito gli interisti. Ma Fabrizio Corona è andato anche oltre mettendo nel mirino quello che vede come il suo rivale numero uno, non solo in campo evidentemente. Su Instagram infatti ha postato un fotomontaggio con la faccia campione svedese e il corpo di una delle sue ex più famose, Belen Rodriguez. Il riferimento è alle “tre pere” di oggi ma anche alla prossima partecipazione di Ibra al Festival.

Un ingaggio che evidentemente a Corona non è andato giù. Il mese scorso infatti commentava ironicamente: “Ora va questo tal Zlatan Ibrahimovic che non so chi sia. Se volessero fare risultati dovrebbero chiamare me”. Oeccatio che solo qualche mese fa invece avesse fatto pubblicamente i complimenti allo svedese, quando aveva definito Cristiano Ronaldo “uno sfigato cronico” e aveva aggiunto che Ibra era l’unico a meritate rispetto tra i calciatori.

Derby di Milano: l’euforia di Amadeus e Fiorello, la tristezza di Matteo Salvini



Il derby di Milano però è stato commentato anche da un altri tifoso Vip nerazzurro. Amadeus, prossimo alla partenza per Sanremo e la preparazione del Festival, oggi è stato sopite a ’90° Minuto’. Ha raccontato di avere visto la partita con il suo sodale e compagno di avventure anche all’Ariston, Fiorello, e si è divertito molto: “Al di là della scaramanzia, oggi ho visto una squadra praticamente perfetta. Credo che Conte abbia trovato la formazione giusta”.

A Sanremo ci sarà anche Ibra, che lui ha applaudito in maglia Inter e ora vive come avversario. Ha raccontato che è tanto simpatico quanto rispettoso e all’Ariston sarà una sorpresa per tutti. Potrà infatti mostrare un lato di sè che non tutti conoscono e sarà certamente sorprendente.

Il noto conduttore ha anche parlato di Antonio Conte: “Ha il carattere, la forza e le capacità tecniche oltre che caratteriali per portare l’Inter là dove è giusto che sia. Ai vertici non solo del calcio italiano ma anche europeo. Dobbiamo dargli tempo, lo scorso anno ha fatto un grande risultato. Ora mi auguro che possa proseguire il suo percorso all’Inter”.

Ma negli ultimi minuti è arrivato anche il commento ironico di Matteo Salvini al derby. Anche lui tre pere, ma incassate rendendo onore alla forza degli avversari.