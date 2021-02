Covid-19, il bollettino del 21 febbraio: 13.452 contagiati e 232 deceduti 

Covid-19, ecco il nuovo bollettino medico nazionale di domenica 21 febbraio 2021. Ci sono buone e cattive notizie.

Covid-19, ecco il bollettino medico nazionale fornito dalla Protezione Civile. Continuano ad esserci buone e cattive notizie in Italia. La notizia meno lieta è relativa ai nuovi contagi, i quali non calano e si mantengono in media con gli ultimi giorni. Timidi segnali di fiducia, invece, sul fronte deceduti dove c’è un lieve calo.

Covid-19, bollettino 21 febbraio 2021

• 13.452 contagiati

• 232 morti

• 8.946 guariti

+31 terapie intensive | +79 ricoveri

250.986 tamponi

Tasso di positività: 5,4% (+0,5%)

3.456.292 vaccinati totali

Sono in totale 13.452 i nuovi contagiati nelle ultime24 ore: di meno rispetto ai 14.931 di ieri e i 15.479 dell’altro ieri, ma si tratta di numeri comunque ancora maledettamente alti in una fase delicata e dove si dovrebbe sperare in un ribasso importante. C’è invece un calo sui deceduti: sono infatti 232 le vittime di oggi, meno delle 251 di ieri e soprattutto 348 dell’altro giorno ancora.