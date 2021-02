Atalanta-Napoli, streaming gratis: dove vedere la partita in diretta

Tutto pronto per il match della 23esima giornata tra Atalanta e Napoli, andiamo a vedere dove seguire la partita in diretta e streaming gratis.

Sfida per un posto in Champions League quella tra Atalanta e Napoli, che alle 18:00 si sfideranno allo Gewiss Stadium di Bergamo. Le due formazioni si sono incontrate recentemente in Coppa Italia, con gli orobici che hanno conquistato la finale con un sonoro 3-1. Ma questo match sarà fondamentale per la stagione di entrambe le formazioni in campo, andiamo quindi a vedere lo stato di forma delle due compagini.

Partiamo dai padroni di casa dell’Atalanta che sta conducendo una stagione entusiasmante, nonostante i troppi stop in campionato. I nerazzurri infatti sono a pari punti con i partenopei e proprio contro la formazione di Gennaro Gattuso sono riusciti a conquistare la finale della Coppa Nazionale. Con una vittoria c’è la possibilità di agganciare la Lazio, attualmente quarta. Gian Piero Gasperini, però, dovrà fare a meno di Hans Hateboer.

Dall’altra parte troviamo un Napoli che continua la sua travagliata stagione. Infatti, nonostante la fiducia data a Gattuso, la squadra non è riuscita ancora ad entrare nei meccanismi di gioco del tecnico. I partenopei, inoltre, rischiano di uscire anche dall’Europa League. Inoltre in un match fondamentale come quello di Bergamo, Gattuso dovrà fare a meno di: Demme, Hysaj, Lozano, Manolas, Mertens, Ospina, Politano e Petagna.

Atalanta-Napoli, streaming gratis: Sky o Dazn?

Manca pochissimo per il match del Gewiss Stadium, dal sapore di Champions League, tra Atalanta e Napoli. La partita sarà offerta in esclusiva da Sky, con la pay-tv che mette a disposizione due canali: Sky Sport Serie A (al numero 202 satellite e 473 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 251 del satellite). Inoltre il match sarà disponibile anche sulle piattaforme streaming Sky Go e Now Tv.

Per tutti gli abbonati Sky che non potranno seguire il match da casa, la pay-tv mette a disposizione gratuitamente la piattaforma streaming SkyGo. Per accedere basterà scaricare l’applicazione o accedere al sito, inserire le credenziali e collegarsi al canale che trasmette la partita. Inoltre l’app di SkyGo è disponibile per tutti i device mobili come: smartphone, tablet e laptop.

Inoltre anche quest anno Sky trasmette le partite di Serie A anche sulla piattaforma streaming e on-demand NowTv. La piattaforma di proprietà Sky, offre a tutti i nuovi utenti un mese di prova gratuito in cui sarà possibile vedere le partite del campionato italiano. Una volta scaduto il mese di prova, starà all’utente decidere se attivare o meno l’abbonamento a 9,99€ al mese.