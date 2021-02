Vaccino Covid, dimezzati i contagi negli ospedali: i dati dell’Iss. La campagna di immunizzazione inizia a dare i frutti sperati

La campagna di vaccinazione sta affrontando diverse difficoltà rispetto a quanto si poteva ipotizzare in un primo momento. I ritardi nella consegna delle dosi e l’organizzazione logistica delle somministrazioni sono un tema particolarmente caldo anche in Italia. Il nostro Paese è tra i migliori in Europa (statisticamente dietro solo alla Germania) ma come ricordato dal commissario per l’emergenza Arcuri e dal ministro della Salute Speranza, c’è bisogno di accelerare i ritmi. Uno dei dati più positivi riguarda però i contagi all’interno degli ospedali. I dati condivisi quest’oggi dall’Istituto superiore di Sanità certificano un calo cospicuo dei positivi tra gli operatori sanitari. Dall’inizio della campagna di vaccinazione i contagi tra medici e infermieri sono più che dimezzati.

Vaccino Covid, dimezzati i contagi negli ospedali: si pensa alla riapertura di teatri e cinema

Nel frattempo però continuano a preoccupare le varianti e il rialzo dei casi in alcune Regioni. Pescara è alle prese con un rialzo anomalo delle infezioni negli ultimi giorni e la Procura ha deciso di aprire un’inchiesta. I carabinieri del Nas sono stati nella sede della Regione, a Pescara e a L’Aquila, oltre che nella sede della Asl, per un decreto di esibizione emesso dai pm Sciarretta e Benigni. Si indaga sulle riunioni dell’unità di crisi e sulle decisioni adottate. Il reato ipotizzato è quello di omissione di atti d’ufficio, come riportato sul quotidiano abruzzese “Il Centro“.

In un vasto panorama di chiusure e restrizioni, si sta pensando anche a far ripartire alcuni settori. Uno su tutti quello dello spettacolo, come certificato dal ministro della Cultura, Dario Franceschini.

“Stiamo lavorando con il Cts per fare in modo che teatri e cinema possano essere aperti il prima possibile“, ha dichiarato l’esponente del Pd a margine della presentazione, al Colosseo, del nuovo direttore di Pompei Gabriel Zuchtriegel.