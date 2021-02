Uomo inscena omicidio per farsi togliere la neve dal viale

Un uomo ha inscenato un omicidio per…farsi spalare la neve dal vialetto: la bizzarra storia arriva dall’Ucraina

In Ucraina fa sempre molto freddo ed in inverno la neve si accumula per metri, inondando strade ed esterni delle case. Molto spesso, le persone sono costrette ad armarsi di pale e sale per liberare il proprio viale.

A tal proposito la bizzarra, ma a tratti inquietante, storia arriva da Grybova Rudnya dove un uomo molto pigro ha inscenato un finto omicidio per far sì che la Polizia arrivasse con uno spalaneve meccanico per liberare la zona adiacente casa sua dalla neve

LEGGI ANCHE—> YouTube, ragazzo guadagna migliaia di dollari dormendo

Uomo inscena omicidio, rischia una sanzione

Le autorità hanno spiegato che il ragazzo avrebbe chiamato confessando di aver pugnalato a morte il compagno della madre, aggiungendo che avrebbero trovato il cadavere immerso nella neve vicino casa sua.

LEGGI ANCHE—> Scopre un ragno cacciatore nel giocattolo del figlio: cosa è successo

La Polizia, però, non si è recata sul luogo con uno spalaneve ma con il veicolo di servizio. Arrivati a destinazione hanno trovato la presunta vittima viva e vegeta. A quel punto si è giunti al punto. Per giustificarsi, il giovane ha aggiunto che le autorità competenti i giorni prima non avevano sgomberato a dovere la strada. Ora l’autore del gesto rischia una sanzione da 119 grivnie, circa 3.50 euro, per aver segnalato un falso omicidio.