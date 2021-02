Uomini e Donne, dama vittima di violenza: “Ho un timpano perforato”

Una dama di Uomini e Donne ha rivelato di essere stata vittima di violenza negli anni passati: ora dovrà operarsi perché ha un timpano perforato

Pamela Barretta, una delle dame del trono over di Uomini e Donne, ha raccontato ai suoi follower su Instagram di avere un timpano perforato per via di alcune violenze subite in passato. A seguito delle ultime visite mediche, gli esperti le hanno consigliato di operarsi per eliminare totalmente i dolori che sente attualmente. L’anno scorso, nel corso della trasmissione condotta da Maria De Filippi, era venuto spesso fuori l’argomento, ma la donna aveva sempre preferito non dare ulteriori dettagli. La dama, che per un periodo era uscita dal programma, è appena ritornata.

Uomini e Donne, la scelta di Sophie

Sophie Codegoni, ultima tronista a dover scegliere tra quelli di settembre, ha deciso di uscire dal programma con Matteo Ranieri anziché con Giorgio. Ora i fan si stanno chiedendo come stiano andando i primi giorni tra i due. Delle persone vicine ai due, avrebbero riferito che i piccioncini stanno trascorrendo qualche giorno insieme e che si troverebbero molto bene. Non è certo un’indiscrezione a sorpresa, ma va a confermare quanto già visto nel programma ovvero una forte complicità della coppia.

Per la scelta, avvenuta nella giornata di ieri, la Codegoni ha indossato un lungo abito con paillettes con uno spacco.