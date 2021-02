Uomini e Donne, annuncio shock: “Ha una malattia particolare”

Un annuncio shock fatto da un nuovo tronista, ha scosso il pubblico di “Uomini e Donne”. Ma chi è il ragazzo in questione?

Arriva una notizia shock da un volto nuovo della televisione che poco alla volta sta appassionando il pubblico italiano sul piccolo schermo.

Parliamo di Massimiliano Mollicone, nuovo tronista nel seguitissimo programma di Canale 5, “Uomini e Donne” condotto da Maria De Filippi. Mollicone, nel descrivere il suo prototipo di ragazza ideale, ha deciso di fare una confessione molto privata.

Inoltre il bel tronista, che ha scelto di partecipare al programma per trovare la sua anima gemella, ha svelato quali sono le sue armi per conquistare le donne. Mollicone punterebbe infatti sulla simpatia, sulla capacità di mettere a proprio agio le persone e sulla determinazione.

Massimiliano si è definito anche un ragazzo molto tranquillo ed ha dichiarato che farà il possibile per mettersi a nudo dinanzi alle sue corteggiatrici per conquistare la donna che tra tutte farà breccia nel suo cuore.

Ma quale sarebbe la rivelazione shock fatta dal bel tronista?

Massimiliano Mollicone, parlando della sua donna ideale, ha raccontato che vorrebbe al suo fianco una persona come la sorella. A tal riguardo il ragazzo ha confidato che quest’ultima è affetta da una “malattia particolare”, che nonostante tutto affronta con grande coraggio.

Il tronista ha quindi manifestato tutta la sua ammirazione nei confronti della donna che ha definito essere una persona “davvero forte”, che non si è mai piegata dinanzi alle difficoltà incontrate nel corso della sua vita sia in amore che in salute.

Mollicone oltre a sperare di trovare una persona simile a sua sorella, cercherebbe negli studi di “Uomini e Donne”, tra le sue corteggiatrici, una ragazza sincera, affidabile e schietta. Il ragazzo, quindi, di una donna apprezzerebbe più l’aspetto caratteriale che quello estetico.

Non ci resta dunque che seguire il percorso del bel tronista per scoprire se le sue aspettative saranno soddisfatte e troverà la sua anima gemella.