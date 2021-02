Treviso, uccide il figlio di due anni e si toglie la vita: la ricostruzione

Tragedia a Castello di Godego, in provincia di Treviso. Un uomo ha ucciso suo figlio di due anni e poi si è tolto la vita

È stato il nonno del bimbo a trovare i corpi e a lanciare l’allarme. A Castello di Godego, in provincia di Treviso, poco dopo le ore 13 di oggi sabato 20 febbraio si è consumata una tragedia. Egidio Battaglia, un uomo di 43 anni, ha soffocato il figlio Massimiliano di soli due anni e poi si è tolto la vita.

Il tragico omicidio-suicidio è avvenuto in Piazza Città di Boves a Castello di Godego. Sulla scena del delitto si è ritrovato il nonno del bimbo che, dopo aver rivenuto i due corpi senza vita, ha immediatamente chiamato le forze dell’ordine. Sul posto si sono recati Carabinieri e Vigili del fuoco.

Treviso, tragedia a Castello di Godego: uccide il figlio e si toglie la vita

Sono in corso in queste ore le indagini da parte delle forze dell’ordine per la ricostruzione esatta dei fatti. A Castello di Godego, un piccolo comune in provincia di Treviso, un uomo di 43 anni si è tolto la vita dopo aver ucciso suo figlio. Si chiamava Egidio Battaglia il padre, ed era un dipendente dell’azienda Pavan a Galliera Veneta. Stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che l’uomo abbia prima soffocato il piccolo Massimiliano di due anni, e poi si sia suicidato tagliandosi la gola.

Resta ora da capire quali motivazioni abbiano spinto l’uomo a compiere il folle gesto. Poco dopo l’allarme, anche il Pm Mara De Donà si è recato sulla scena del delitto. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore.