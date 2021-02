Sanremo 2021, Amadeus sospende tutto: il motivo. Il direttore artistico del Festival ha dovuto fare i conti con un imprevisto prima dell’inizio della kermesse

Il Festival di Saremo torna a fare i conti con il Covid. Aveva fatto lungamente discutere nelle scorse settimane la decisione del ministero della Salute di vietare la presenza in sala del pubblico (anche figuranti) durante tutto lo svolgimento della kermesse. Amadeus era stato il primo oppositore alla decisione del ministro Speranza, dovendo poi accettare a suo malgrado, per la sicurezza degli artisti e il corretto svolgimento della manifestazione canora. Due giorni fa il primo problema concreto per quanto riguarda i protagonisti in gara, con la positività al tampone rapido di Moreno il Biondo degli Extraliscio. La band era in gara con Davide Toffolo dei Tre Allegri Ragazzi Morti e adesso si trova in quarantena, in attesa del test molecolare.

Nemmeno dopo 48 ore un nuovo caso sconvolge il Teatro Ariston e riguarda un orchestrale impegnato nelle prove musicali.

Sanremo 2021, Amadeus sospende le prove: uno degli orchestrali è risultato positivo

Un chitarrista dell’orchestra di Sanremo è risultato positivo al test rapido effettuato al momento dell’ingresso al Teatro Ariston. Come da protocollo, tutti vengono sottoposti a tamponi antigenici di terza generazione, prima di entrare in sala. Le prove sono state interrotte e il soggetto è stato immediatamente isolato, così come tutti coloro che sono venuti a contatto. Tutti gli orchestrali suonano separati tra di loro con delle protezioni. Anche durante la manifestazione, che andrà in scena dal 2 al 6 marzo, se qualcuno contrarrà il Covid andrà immediatamente sostituito per permettere alla manifestazione di andare avanti. Cosa differente se uno dei cantati dovesse risultare positivo. In quel caso c’è l’immediata esclusione dalla gara.

In questi giorni l’ASL 1 di Imperia, sta effettuando centinaia di tamponi rapidi a tutti coloro che devono lavorare durante il Festival. La speranza di Amadeus e degli organizzatori è che non ci siano ulteriori casi nelle prossime due settimane prima del via.