Rocco Casalino, che rivelazione: “Per questo motivo ho partecipato al GF”

Rocco Casalino, che rivelazione in queste ore da parte del portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte: le sue parole.

E’ un Rocco Casalino a 360 gradi quello che si racconterà tra pochissimi minuti ai microfoni di Silvia Toffanin nel corso della puntata odierna di ‘Verissimo‘. Il portavoce dell’ex premier Giuseppe Conte, infatti, proverà a ripercorrere alcune delle tappe principali della sua esistenza, dalla partecipazione al Grande Fratello alla sua situazione sentimentale. Parole importanti quelle pronunciate dal 48enne originario di Frankenthal, che si è letteralmente ‘messo a nudo’ negli studi di Canale 5.

Rocco Casalino si racconta a ‘Verissimo’: le sue parole

Ecco alcuni dei passaggi salienti della sua intervista: “Io e Josè stiamo insieme da quasi 7 anni e la nostra storia è arrivata fin qui tra alti e bassi. Ma tutto questo è normale. Mi sta sempre vicino, soprattutto nei momento in cui io mi sento più in difficoltà e questo è importante. Ho fatto davvero di tutto per essere eterosessuale, ma sono omossessuale e sono contento di esserlo. Esperienza al Grande Fratello? Mia mamma si è indebitata per più di 10mila euro per permettermi di completare gli studi all’università e l’esperienza al GF l’ho vista proprio come un’opportunità per guadagnare dei soldi e per pagare i nostri debiti”.