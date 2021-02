Patryk Dziczek colpito da un malore, paura in campo: le sue condizioni

Paura durante Ascoli-Salernitana. Al minuto 86′, il centrocampista Patryk Dziczek si è accasciato per un malore. Intervenuto l’ambulanza

Attimi di panico quelli vissuti sul finire del match di Serie B tra Ascoli e Salernitana. Al minuto 86′, il centrocampista della squadra campana Patryk Dziczek si è accasciato a terra per un malore improvviso. L’ambulanza si è precipitata sul terreno di gioco, in modo da trasportare immediatamente il giocatore in ospedale.

Il talento polacco già lo scorso settembre era svenuto in allenamento, per poi essere rianimato dal medico sociale della Salernitana. Dopo gli accertamenti del caso, però, non gli venne notato nulla di strano e quindi poté immediatamente tornare in campo. C’è apprensione per le sue condizioni, anche se non sembra essere in pericolo di vita.

Patryk Dziczek, staff medico Salernitana: “Nessun attacco cardiaco”

Poco fa, lo staff medico della Salernitana ha dato alcuni aggiornamenti su Patryk Dziczek. “Quando si infortunò a settembre in allenamento, vennero fatte tutte le indagini del caso di tipo neurologico e cardiologico, con esito negativo. Ovviamente ripartiranno tutti i test di accertamento a seguito di questa nuova causa. Al momento il ragazzo è cosciente e ricoverato all’ospedale di Ascoli” le parole sul fatto: “Se non avessimo avuto l’ok, Patryk non sarebbe mai più sceso in campo. Siamo in contatto con i medici e con la società, possiamo affermare che non si è trattato di un arresto cardiaco“.

Sono stati momenti veramente durissimi, che hanno fatto pensare al peggio. Nelle prossime ore verranno rilasciati ulteriori aggiornamenti sulle condizioni del giocatore polacco.