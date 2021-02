Meteo, arriva l’anticiclone africano: exploit primaverile sulla penisola

Non si arresta il miglioramento del meteo sulla penisola, con l’anticiclone africano che arriverà in Italia: bel tempo in prevalenza e temperature alte.

Sarà un weekend caldo sulla penisola italiana, con il meteo che sarà influenzato dall’arrivo dell’anticiclone africano. Infatti avremo un vero e proprio exploit primaverile con punte fino a 20°C, ma non mancheranno le nebbie dense in particolare sulla Val Padana. Avremo quindi una situazione ben definita su tutti e tre i settori. Infatti al Centro ed al Sud avremo una giornata in prevalenza soleggiata, mentre al Nord abbiamo qualche nube di troppo.

Inoltre durante la giornata odiernanon avremo grossi cambiamenti, specialmente per quanto riguarda la situazione atmosferica. Ovviamente le temperature subiranno un lieve miglioramento con valori prossimi ai 15/16°C su gran parte del Sud e fino a 17/18°C sulle due Isole maggiori. Al Nord invece avremo temperature meno mite, proprio a causa della grande incertezza meteorologica durante la giornata odierna. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questo sabato sulla penisola.

Meteo, l’anticiclone africano in Italia: sole sulla penisola ma non per tutti

Durante questo sabato vedremo l’arrivo in Italia dell’Anticiclone africano che manterrà il tempo stabile ma non sempre soleggiato. Infatti, nonostante l’arrivo della corrente calda africana, il venerdì abbiamo visto comunque diverse piogge sulla penisola. Inoltre sempre insieme all’anticiclone vedremo anche l’arrivo dei venti di Scirocco, pronte a mitigare il clima. Andiamo quindi a vedere come cambierà la situazione sui tre settori principali.

Sulle regioni del Nord Italia avremo nubi irregolari specialmente tra Liguria e Piemonte, dove vedremo cadere qualche pioggia residua. Altrove invece vedremo maggiori schiarite a ridosso delle Alpi e in Romagna. Qualche lieve precipitazione, inoltre, al mattino colpirà anche il Friuli Venezia Giulia. Le temperature rimarranno stazionarie, con massime che oscilleranno tra i 10 ed i 15 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia avremo piogge isolate che continueranno a colpire sulla Toscana. Inoltre anche durante questo sabato, nonostante l’arrivo della corrente di aria calda, avremo una giornata nuvolosa su Umbria e alte Marche. Altrove invece avremo più sole su gran parte delle regioni. Le temperature rimarrano stabili, con massime che si aggireranno intorno ai 12 e 17 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo beò tempo in prevalenza su tutto il settore. Infatti i cieli risulteranno sereni o poco nuvolosi su tutto il settore. Qualche addensamento si verificherà anche in giornata su Sicilia e Salento. Anche qui le temperature non subiranno alcuna variazione, con massime che oscilleranno dai 13 ai 18 gradi.