Maria Teresa Ruta, confessione da brividi: “Molestata da un uomo famoso”

Maria Teresa Ruta, appena uscita dal GF Vip, ha rilasciato una confessione davvero da brividi: “Sono stata molestata da un uomo famoso”

Maria Teresa Ruta, tra lo stupore di tutti, una settimana fa ha lasciato il Grande Fratello Vip a seguito della nomination. La donna oggi sarà ospite a Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin, e tornerà a parlare di un argomento che lei stessa ha raccontato a Giulia Salemi all’interno della casa.

L’attrice e conduttrice nel 1991 ha confessato di aver ricevuto molestie sessuali da un uomo famoso. “Una delle prime volte mi è capitato quando avevo 21 anni. Sono rimasta scioccata ed andai via dicendo “no, grazie”. Un’altra volta accadde con un uomo famoso ed importante, ci rimasi male”, aveva ammesso.

La stessa comunque ha deciso di non fare nomi: “Avevo 31 anni, non dico il programma che avrei dovuto fare perché altrimenti si capisce chi sia il signore. Lui mi disse ‘poi parliamo del programma, tu lascia aperta la porta della camera che dopo salgo e discutiamo’. Io lascio aperta la porta e mi faccio trovare vestita. Lui dopo entra e sorpreso mi dice ‘ma tu sei ancora vestita?’. Capisci la cosa? Io gli dissi ‘sì, sono vestita’. Non sapevo come uscirne. Lui mi guardò e disse ‘adesso togliti i vestiti’. Io gli risposi che ero sposata, ma lui rispose ‘e quindi? Cosa importa?’. Me la sono cavata parlando di mia figlia e andando subito via”.

Maria Teresa Ruta e le molestie, cosa fece suo marito

Ciò che più le fece male a seguito di quel che successe con l’uomo “misterioso”, fu la reazione dell’allora marito Amedeo Goria. “Tornai a casa e raccontai tutto ad Amedeo. Lui non mi disse di aver fatto bene, ma qualsiasi decisione avrebbe capito. Mi disse: ‘Ma se era per una volta sola, con un progetto così importante…’. Non era per niente geloso. Succede a tutte le donne in questo ambiente. Anche se uno su mille, ci sono questi che fanno proposte indecenti”.