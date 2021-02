Joe Bastianich, grave lutto in famiglia: “Ci mancherai tantissimo”

Grave lutto per la famiglia Bastianich. Messaggio di cordoglio di Joe e Lidia: “Ci mancherai tantissimo”

All’età di 100 anni, è scomparsa Erminia Matticchio, madre di Lidia e nonna di Joe Bastianich. Colpita da un malore al cuore lo scorso 8 febbraio, ha lottato per qualche giorno prima di spegnersi lo scorso 14 del mese. “Voglio dedicare tutto il mio tempo a mia mamma e ai pochi giorni di vita che le rimarranno” le parole di qualche settimana fa della figlia Lidia: “Voglio ringraziarla per tutto ciò che ha fatto per noi“.

Anche il noto imprenditore e uomo dello spettacolo Joe Bastianich ha voluto ricordare sua nonna, con un breve video pubblicato sul suo profilo Instagram. “Ciao nonna Erminia, sei venuta a mancare proprio nel giorno di San Valentino, la festa dell’amore. Hai avuto una vita piena, e sei sempre stata una donna di grande spirito e generosità. Ti amo nonna, mi mancherai tantissimo” le sue parole.

Joe Bastianich, scomparsa la nonna Erminia all’età di 100 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Joe Bastianich (@jbastianich)

Aveva da poco compiuto 100 anni Erminia Matticchio, madre di Lidia e nonna di Joe Bastianich. Come più volte raccontato da figli e nipoti, il successo della famiglia è dovuto in gran parte proprio agli sforzi e ai sacrifici di Erminia. Dopo il matrimonio con Vittorio Matticchio, nel ’58 la donna si avventurò in America per cercare la fortuna. Nel libro “Il mio sogno americano”, Lidia Bastianich racconta proprio questa storia, con tutti gli sforzi che sua madre ha dovuto compiere.

Presi in carico dalla Catholic Charities di New York, per i primi mesi la famiglia Bastianich ricevette una piccola quota in denaro per il sostentamento. Erminia usava questi soldi per acquistare cibo, ma non spendeva mai tutto: “Non voglio avere debiti“. Poco dopo sia lei che suo marito trovarono lavoro, e da lì inizio l’avventura americana della famiglia.