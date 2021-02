L’Isola dei Famosi, slitta l’inizio: out uno dei concorrenti più attesi

Primi colpi di scena per l’Isola dei Famosi, con il reality che posticipa il suo inizio. Inoltre uno dei concorrenti ha dato forfait: scopriamo chi è.

Quella del 2021 rischia di essere l’edizione più travagliata dell’Isola dei Famosi. Infatti nelle settimane precedenti abbiamo visto l’addio al cast di Amedeo Goria. Inoltre il reality show, quest anno, sarà condotto da Ilary Blasi, che ha comunicato anche lo slittamento del programma al 12 marzo, con la puntata che verrà posticipata di 24 ore. Inoltre Canale 5 ha assicurato ben 20 puntate per questa stagione.

Il secondo colpo di scena, invece, riguarda il clamoroso addio al programma di Giovanni Ciacci. Infatti l’opinionista è il secondo naufrago a dire addio al programma, prima ancora che iniziasse. Come Goria, infatti, Ciacci non avrebbe superato la visita medica, che da quest anno risulta più rigorosa. I maggiori controlli, infatti, sono dovuti proprio alla pandemia da Coronavirus. Non ci sarà nemmeno Carla Gozzi che non ha potuto partecipare a causa del suo impegno pomeridiano con il programma “Detto fatto“.

Isola dei famosi 2021, deciso il cast tecnico: tutte le novità

La Mediaset ha deciso di offrire grande copertura alla trasmissione, che verrà trasmessa in due prime serate alla settimana, proprio come accaduto per il Grande Fratello Vip 5. Da lunedì 15 marzo, quindi avremo due appuntamenti alla settimana il lunedì ed il venerdì. La Mediaset ha comunicato anche il cast tecnico del programma composto da Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini come opinionisti e Massimiliano Rosolino inviato in Honduras.

Mancano quindi poco più di due settimane all’inizio del programma eppure regna grande incertezza soprattutto sulla definizione del cast. Per ora a dire addio anticipatamente sono tre naufraghi, con la produzione chiamata a trovare un rimpiazzo velocemente. Infatti ol 24 febbraio i concorrenti partiranno per l’Honduras. Secondo voci di corridoio, però, il reality potrebbe partire senza i rimpiazzi Goria, Cacci e Gozzi.