Covid, variante inglese: individuate nel Lazio altre due zone a rischio

Individuate altre due zone a rischio nella regione Lazio a causa della diffusione dei contagi riconducibili alla variante inglese

Le varianti del Covid-19 continuano a diffondersi sul nostro Paese e a spaventare la popolazione. L’alta incidenza dei casi di variante inglese, infatti, mette a rischio altri due comuni nel Lazio. Difatti, a Colleferro e Carpineto Romano le nuove ordinanze firmate dal governatore Nicola Zingaretti, prevedono dure restrizioni.

Già in precedenza il governatore del Lazio, aveva istituito la zona rossa per il comune di Roccagorga. Ma a causa della diffusione dei contagi riconducibili alla variante inglese, Zingaretti ha ritenuto necessario firmare una nuova ordinanza per altri due comuni.

Si applicheranno dunque per Colleferro e Carpineto Romano misure più restrittive di cui all’art. 3 del Dpcm 14 gennaio 2021 che entreranno in vigore a partire dalle ore 1.00 di domenica 21 febbraio 2021 e saranno in vigore per due settimane.

Ma qual è la situazione che si registra oggi in tutta Italia?

Nelle ultime 24 ore in Italia si registrano 14.931 positivi, dunque, stando ai dati del ministero della Salute, vi sarebbe un abbassamento dell’indice di positività.

Stessa situazione si registra con il numero delle vittime che oggi risultano essere 251 (102 in meno rispetto alla giornata di ieri, venerdì 19 febbraio).