Calciomercato Juventus, super scambio con la Lazio per l’estate

Calciomercato Juventus | Paratici starebbe studiando la possibilità di dar vita ad un super scambio con la Lazio in vista della prossima stagione

La Juventus, che sta conducendo una stagione condita da alti e bassi, è già concentrata sul mercato estivo e quindi in ottica della prossima stagione. Il direttore Paratici starebbe riflettendo su un colpo da 90 a centrocampo. Oltre il nome di Pogba del Manchester United, balzato agli onori dei rumors di mercato, si starebbe riflettendo seriamente sulla possibilità di acquistare Milinkovic-Savic.

La valutazione fatta da Lotito per il centrocampista è di circa 70 milioni di euro, ma l’idea è quella di inserire un’interessante contropartita tecnica per abbassare la cifra. A tal proposito entra in gioco il profilo di Douglas Costa, che attualmente è in prestito al Bayern Monaco dove non sta collezionando molte presenze.

Il brasiliano ormai ha una valutazione di circa 15 milioni di euro e la Juventus ne dovrebbe quindi offrire 55 per prendere Milinkovic–Savic. La Lazio, però, non sarebbe convinta dall’operazione per l’alto ingaggio richiesto dall’ex Shakthar.

Calciomercato Juventus, occhi sull’erede di Chiellini

Le prestazioni di Chiellini, nonostante i quasi 37 anni, sono sempre di alto livello. Non si può dire lo stesso della tenute fisica che diventa sempre più precaria. Dal grave infortunio della scorsa stagione, sono stati diversi gli stop negli ultimi mesi. La Juventus, d’altra parte si può fregiare di avere in squadra giovani importanti come De Ligt e Demiral, oltre all’esperto Bonucci, ma non basta.

La dirigenza infatti starebbe valutando diversi profili a cui concedere l’onore e l’onere di essere erede di Chiellini. Su tutti, ci sarebbe Pau Torres del Villarreal. Dopo i primi contatti tra le due società, gli spagnoli avrebbero chiesto 50 milioni di euro per lasciar partire il proprio gioiellino. I bianconeri restano alla finestra e studiano altre alternative.