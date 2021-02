Andrea Cossu, terribile incidente stradale: come sta l’ex capitano

Andrea Cossu, ex capitano del Cagliari e oggi responsabile dello scouting, è stato coinvolto in un terribile incidente stradale

Paura e ansia nel Cagliari, ma questa volta la difficile situazione di classifica della squadra c’entra nulla. Nel tardi pomeriggio di oggi infatti l’ex capitano rossoblu, Andrea Cossu, simbolo della squadra e idolo dei tifosi, ha rischiato la vita in un terribile incidente stradale. Era a bordo della sua Porsche sulla statale 554 in territorio di Selargius quando è andato ad impattare contro le barriere.

Secondo le prime notizie dopo aver perso il controllo, la vettura ha fatto riverse carambole. Dopo i primi soccorsi sul posto, Cossu è stato trasportato in ospedale in ambulanza, in gravi condizioni. L’ex fantasista avrebbe riportato un forte trauma cranico, e diverse fratture, oltre alla lesione della milza ma non sarebbe in pericolo di vita anche se è stato portato via in codice rosso.