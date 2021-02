Vaccino Covid, la leader di Fdl Giorgia Meloni si scaglia contro il commissario Arcuri: “Cosa si aspetta per rimuoverlo dall’incarico?”

Prosegue senza sosta la campagna vaccinale anti Covid in Italia, seppur con qualche intoppo e problema di troppo dovuti a fattori esterni. Preso di mira il Commissario straordinario Domenico Arcuri, incaricato di gestire l’intero sistema di vaccinazione in Italia. Poco fa, la leader di Fdl Giorgia Meloni è intervenuta proprio in questo senso su Twitter.

“Disastri, ritardi, fallimenti, gestione imbarazzante e vergognosa dei soldi degli italiani. Ma cosa stiamo aspettando ancora per rimuovere il commissario Domenico Arcuri dal suo incarico?” è la dura critica della Meloni. Nei commenti, centinaia di persone le hanno dato ragione, rincarando la dose e sottolineando tutte le problematiche scaturite dalla gestione di Arcuri sulle somministrazioni del vaccino.

Vaccino Covid, Bonaccini: “Draghi si faccia sentire in Europa”

Sul tema vaccino anti Covid, è intervenuto anche il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini nel corso di un’intervista rilasciata a Sky TG24. Questa volta, le sue parole sono rivolte al neo presidente del Consiglio incaricato Mario Draghi, al lavoro da qualche giorno. “Mi auguro che, per le relazioni e l’importanza che ha, riesca ad imporsi in Europa e a farsi sentire. È palese che alcune aziende non siano state in grado di rispettare i contratti firmati” le sue parole in merito alla campagna vaccinale.

“Spero veramente che i ritardi accumulati dalle aziende farmaceutiche vengano recuperati in maniera celere. A partire da Pfizer e Moderna per poi passare ad AstraZeneca” ha poi concluso Bonaccini: “Spero inoltre che anche Johnson & Johnson venga validata entro la fine del prossimo mese“.