Scuola, come annunciato dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, gli esami di maturità e terza media saranno orali

Tra i tanti temi caldi delle ultime settimane, c’è quello relativo alla scuola. Con l’insediamento del nuovo governo, Patrizio Bianchi ha ottenuto il ruolo di ministro dell’istruzione, e dovrà ora agire per la programmazione degli esami di maturità e di terza media. Stando a quanto riferisce l’Ansa, sono già pronte le ordinanze e lunedì verranno inviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per un parere.

Al loro interno vengono definiti gli esami di giugno, tenendo ovviamente conto dell’emergenza Covid e dell’impatto che sta avendo sulla vita scolastica. Sia per il primo che per il secondo ciclo, è prevista una prova esclusivamente orale che partirà dalla discussione di un elaborato. A renderlo noto Bianchi, che ha anche definito il 16 giugno come data d’inizio della sessione d’esame di maturità.

Scuola, Bianchi: “Esami di maturità e terza media orali”

Prima importante decisione presa dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi: lo svolgimento degli esami di maturità e terza media. Come sottolineato nelle ordinanze inviate al Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione per un parere, entrambi i cicli si baseranno sulla discussione di un elaborato. “Con questa tipologia di esami, gli studenti potranno esprimere quanto maturato nel corso dei loro anni di studio” ha dichiarato Bianchi: “L’argomento di discussione potrà essere un testo, ma anche una prova pratica o un prodotto multimediale“.

“L’obiettivo è quello di dare loro la possibilità di dimostrato quanto appreso e compreso, la loro capacità di pensiero critico e di espressione. L’esame è il diritto di tutte le studentesse e tutti gli studenti ad essere valutati sulla base di quanto svolto negli anni” ha poi concluso.