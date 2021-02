Sanremo 2021, big positivo al Covid: arriva il verdetto sulla partecipazione

È soltanto di pochi giorni fa la notizia di un big positivo al Covid, oggi è arrivato il verdetto sulla partecipazione del gruppo

Soltanto pochi giorni fa Moreno Conficconi è risultato positivo al tampone effettuato nel Green dell’Ariston, una sala antistante al palco predisposta al test per i big di Sanremo 2021. Purtroppo, la regola, in caso di positività di uno dei big in gara è quella dell’esclusione dal Festival in quanto non può esibirsi e questo vale anche per i gruppi: non possono salire sul palco senza uno o più membri o diversi.

Fortunatamente, quella del membro degli Extraliscio era una falsa positività, pertanto dopo aver fatto i dovuti accertamenti a tutto il gruppo, non saranno esclusi dal Festival e potranno risalire sul palco del Teatro Ariston senza alcun problema. Sarebbe stata una dura esclusione la loro in un Festival del tutto innovativo e ricco di sorprese.

Sanremo 2021, chi sono gli Extraliscio in gara con Bianca Luce Nera

Moreno Conficconi voce e clarinetto e Mirco Mariani cantante del gruppo sono i due fondatori degli Extraliscio, nel 2014, quando poi si è aggiunto Mauro Ferrara alla voce e la chitarra. Un mix di folklore romagnolo con nuovi suoni e nuovi arrangiamenti che potessero unire tutte le generazioni. Il loro album d’esordio è Canzoni da ballo a cui poi è seguita una tournée in giro per l’Italia.

Quella degli Extraliscio, insieme a Davide Toffolo, sarà una bella sfida contro molti altri gruppi e cantanti usciti da poco allo scoperto. La stampa, che ha ascoltato in anteprima il loro brano, ha giudicato in maniera positiva il gruppo e la canzone in gara.