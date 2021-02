Orietta Berti, dramma terrificante: è accaduto a causa del Covid

Orietta Berti è follemente innamorata di Osvaldo, l’uomo che ha sposato più di 50 anni fa, ma il Covid ha portato dei problemi

Orietta Berti ed Osvaldo Paterlini sono sposati dal 1967 ed il loro amore non tramonta mai. Rispettivamente 77 e 78 anni, sono risultati entrambi positivi al Covid-19 e hanno vissuto attimi di terrore per fronteggiare il virus che ha colpito anche loro. Non è stato necessario il ricovero in ospedale, tuttavia le conseguenze lasciate dal Covid sono state difficili da affrontare ed ha raccontarlo è stata la stessa cantante romagnola.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2021, big positivo al Covid: arriva il verdetto sulla partecipazione



Al settimanale Intimità, la Berti ha confessato di accusare ancora malessere nonostante il tampone sia risultato ormai negativo: “Mi sento sempre uno straccio, non riesco a più dormire serenamente come una volta, faccio incubi in continuazione e sono sempre agitata”. Inevitabilmente, dunque, aver contratto il virus è costato molto all’affamatissima coppia di sposi.

Covid-19, Orietta Berti racconta il dramma vissuto da lei e dal marito

La brava Orietta Berti, in gara al prossimo Sanremo con un brano dedicato al suo Osvaldo, è convinta che un Festival in piena pandemia sia davvero necessario. Siete d’accordo? Pubblicato da Intimità Settimanale su Mercoledì 17 febbraio 2021

La star veterana di Sanremo 2021 ha rilasciato una lunga intervista proprio sul Festival ed ha raccontato gli attimi di terrore vissuti quando lei ed Osvaldo hanno contratto il virus. “Orlando è sparito, ha perso 16 chili, non sente né vede più bene. Utilizza un collirio ogni mezz’ora per provare a recuperare un po’ di vista, ma è pressoché inutile. Certo, la sua vista era già precaria prima di contrarre il Covid, ma come ci ha spiegato uno specialista, il virus è andato a danneggiare ulteriormente i punti deboli”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Tommaso Zorzi, la regina di Mediaset lo chiama: futuro da star?