Netflix annuncia una novità super: torna un personaggio amatissimo

Graditissimo ritorno su Netflix. Come annunciato dalla piattaforma streaming, un’amata serie TV sarà presto disponibile

Continuano ad arrivare novità su Netflix, la piattaforma streaming numero uno al mondo. Come di consueto, ogni mese il catalogo viene aggiornato con una serie di nuovi film e serie TV graditissime dal pubblico, che apprezza sia i prodotti originali che i grandi cult acquistati. Con un tweet ufficiale, il colosso ha appena annunciato la produzione di una nuova serie che si preannuncia super.

Stiamo parlando di Wednesday, dedicata al noto personaggio della famiglia Addams. Direzione d’eccezione con Tim Burton, che darà il suo tocco di spettacolarità ad un personaggio già cult. Ancora non si sa con esattezza quando sarà disponibile, ma l’attesa è già tantissima. Più che col classico concept di serie TV, Wednesday sarà un lungo film suddiviso in puntate.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> WhatsApp, il trucco per ‘scoprire’ la rubrica dei tuoi contatti: è geniale!

Tim Burton is bringing Wednesday Addams to Netflix in a live-action coming-of-age series!

Burton will also make his TV directorial debut on the sleuthing, supernaturally infused mystery that follows Wednesday as a student at Nevermore Academy pic.twitter.com/8ei3wIUrxq

— Netflix (@netflix) February 17, 2021