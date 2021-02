Liliana Segre, insulti sui social dopo il vaccino: i messaggi degli haters. La senatrice a vita aveva ricevuto ieri la copertura per il Covid

Purtroppo anche in un momento così delicato per l’Italia e per il mondo c’è sempre qualcuno che non perde occasione per macchiarsi di vergognosi gesti. Nella fattispecie facciamo riferimento agli insulti rivolti a Liliana Segre dopo la somministrazione della prima dose del vaccino. Nella giornata di ieri, la senatrice a vita si era sottoposta alla copertura per il Covid, nella prima giornata di campagna in Lombardia, all’ospedale Fatebenefratelli di Milano.

Gli haters hanno dato il peggio di loro commentando su Facebook le foto postate dal governatore Attilio Fontana, che immortalavano il momento. Il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, ha voluto stigmatizzare con forza l’accaduto: “Odio intollerabile e fanatismo da condannare”.

Liliana Segre, insulti sui social dopo il vaccino: il sostegno del mondo politico

Bruttissimi insulti sulla salute e sulla vita della senatrice, oltre a chiari riferimenti antisemiti. Purtroppo però, non è la prima volta che Liliana Segre finisce al centro delle attenzioni degli haters. Dal novembre 2019 le sono state rivolte diverse minacce, oltre che insulti su Facebook e attraverso il web. Nonostante la sua età e la sua incredibile storia, molte persone si sono macchiate di questa vergogna.

A suo sostegno sono scesi in campo diversi personaggi della politica italiana. Il ministro della Salute, Roberto Speranza, ha dichiarato: “Una vita che è un esempio per tutti. Anche nei gesti più semplici. Grazie a Liliana Segre“.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il leader del Pd, Nicola Zingaretti: “Solidarietà ad una donna splendida che in un momento cosi’ delicato per il proprio Paese, riesce a essere un esempio positivo. Grazie Liliana Segre, siamo tutti con lei”.

