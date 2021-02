Harry e Meghan, c’è la decisione definitiva: trema la Royal Family

Harry e Meghan decidono di mettersi in isolamento fiduciario, dopo le preoccupazioni per le condizioni del Principe Filippo: paura nella Royal Family.

Grandissima preoccupazione per la Royal Family, infatti dopo l’aggravarsi delle condizioni del principe Filippo, Harry e Meghan decidono per l’autoisolamento. A riferire la notizia ci hanno pensato le agenzie britanniche, con la Markle incinta e preoccupata che prova a mettersi al riparo. I due hanno deciso di auto-isolarsi insieme al figlio Archie. Ma la coppia ha comunque affermato agli organi di stampa che raggiungeranno il Regno Unito se le condizioni del Principe dovessere peggiorare.

La misura di Harry Windsor è del tutto precauzionale e non sarebbe legato a nessun caso di coronavirus. Infatti la famiglia è solamente preoccupata per le condizioni di del Principe Filippo. Così il duca e la duchessa del Sussex non si sposteranno dalla loro casa in California. Inoltre proprio per un eventuale volo in Inghilterra, lo stesso Harry ha già stretto un accordo con una compagnia di jet privati.

Harry, Meghan e la preoccupazione della Royal Family: le condizioni del principe Filippo

Le notizie che provengono dal Regno Unito, però, sembrebbero sollevare il morale della Royale Family. Infatti il principe Filippo, duca di Edinburgo è stato ricoverato a causa di un malore, ma adesso sarebbe in buone condizioni ed addirittura in ottimo umore. Inoltre il trasporto in ospedale è avvenuto su consiglio del medico di Sua Altezza Reale, dopo che si è sentito male ed al momento non è ancora chiara l’entità del malore.

Così la Famiglia Reale ha voluto specificare che il ricovero in ospedale è solo a scopo precauzionale, proprio a causa dell’età del principe. Infatti allo stesso tempo, la Regina ha continuato a lavorare, senza annullare gli impegni previsti in agenda. Al momento quindi non si tratterebbe di Covid, con il marito della regina che già in passato sarebbe stato ricoverato per infezioni alla vescica, un’arteria ostruita e un intervento chirurgico addominale.