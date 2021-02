Gf Vip, una frase dell’influencer Tommaso Zorzi ha scatenato tantissime polemiche sul web. Cosa deciderà la produzione?

Battuta “infelice” forse quella fatta da uno dei concorrenti più amati ed acclamati nella casa del Grande Fratello Vip, parliamo dell’influencer Tommaso Zorzi. Le sue parole hanno scatenato non poche polemiche sul web che sembra ormai inferocito.

“Giulia Salemi beve come Amy Winehouse, la portiamo due settimane a San Patrignano quando esce!”, queste le parole esclamate da Zorzi. L’influencer ha infatti paragonato la concorrente Giulia Salemi ad Amy Winehouse, artista musicale deceduta per overdose di alcool.

Una battuta poco felice che ha lasciato senza parole il pubblico il quale ha chiesto addirittura la squalificazione per Zorzi, finito in finale nella scorsa puntata del Grande Fratello. Tra i due concorrenti era da poco tornata la pace dopo settimane di battaglie, ma il gieffino ha subito ripreso a provocare la sua compagna di gioco, secondo cui non riuscirebbe a mantenere l’alcool.

A dargli manforte, Andrea Zenga, il quale ha invece raccontato di aver visto la Salemi bere l’ultima goccia di una bottiglia.

Ecco la parte in cui Tommaso dice che Giulia è Amy Winehouse e che la devono portare a San Patrignano #GFVIP #prelemi pic.twitter.com/C4mrOM9aX4 — Vipera Trash 🐍 (@Viper4Trash) February 18, 2021

Ma quale sarà questa sera la decisione della produzione?

C’è chi pensa che la battuta di Zorzi sia stata fatta senza cattiveria e chi invece a sostegno della Salemi, ha richiesto la squalificazione del concorrente. La sua frase ha subito scatenato tantissime polemiche sui social spaccando in due il pubblico che li segue.

Già in queste ore il televoto aveva subito un blocco sui social che non permetteva ai telespettatori di votare il preferito. Fatta eccezione per il voto telefonico che consentiva invece di esprimere la propria preferenza solo per una delle due concorrenti finite al televoto.

Parliamo proprio di Giulia Salemi e Stefania Orlando. Chissà se questo episodio non influenzerà ulteriormente il televoto di questa sera. Quanto a Zorzi, già finito in finale nelle precedenti puntate, sarà la produzione a stabile le sue sorti. Potrebbe questo episodio vederlo squalificato? Staremo a vedere..