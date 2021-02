Covid, Zaia: “Zona gialla o arancione in Veneto? I dati sono chiari”

Nel corso del punto stampa consueto, il governatore del Veneto Luca Zaia ha affrontato il tema Covid e zona gialla o arancione

Giornata decisiva per il futuro di alcune regioni italiane. Stando agli ultimi dati riguardanti l’andamento del Covid sul territorio, sembra che ben 6 regioni in zona gialla rischino la ‘retrocessione’ in arancione. Il Lazio ha già smentito, parlando di dati che dovrebbero confermare l’attuale fascia di appartenenza.

Discorso simile per il Veneto, con il governatore Luca Zaia che è intervenuto poco fa nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione civile di Marghera. “I nostri indicatori ci portano a pensare che saremo in zona gialla. I tassi di occupazione delle terapie intensive sono del 10-12%, fuori dalla fascia critica” le sue parole: “Il rischio di passare in arancione è basso, però ormai siamo circondati…“.

Covid, Zaia: “C’è chi ha avuto molto più di noi in termini di vaccini”

Oltre all’andamento del virus nella sua regione, il governatore del Veneto Luca Zaia ha anche ampiamente affrontato il tema legato al vaccino anti Covid. “Ci sono paesi che hanno avuto molte più forniture di noi. Mi viene in mente l’Israele. Sono convinto che loro abbiano avuto più capacità nel trattare rispetto a noi, e i risultati sono questi” le sue parole nel corso del consueto punto stampa alla sede della Protezione Civile di Marghera.

“Giovanni Pavesi – Dg del welfare in Lombardia – ha agito in autonomia. È lui che ha avuto un contatto, sbagliato dire che il Veneto ha messo un piede in Lombardia” il suo commento sulla ricerca di contatti per vaccini messa in atto dalla regione.