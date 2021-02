Claudio Bisio dopo alcuni giorni ha deciso di mettere al corrente i suoi fan della positività al coronavirus.

Claudio Bisio attraverso il proprio profilo Instagram ha deciso di annunciare ai suoi followers, ben 231 mila, di aver contratto il coronavirus. Nel video pubblicato nelle storie, l’attore appare molto provato e abbastanza pallido. Nonostante il suo fisico potesse dare a vedere un leggero risentimento, il suo spirito è apparso sempre lo stesso. “Sono qua, ancora a casa in quarantena, ma una cosa la voglio dire: sono positivo al Covid. Niente di grave, ho solo un po’ di tosse fastidiosa, ma sto bene”.

Covid-19, Claudio Bisio provato: “Sto lottando” – VIDEO

Claudio Bisio ha tranquillizzato i suoi fan dicendo loro di avere come sintomi un po’ di tosse e un abbassamento del tono della voce. Niente febbre per l’attore che, visibilmente sciupato, dalla sua casa milanese rivela alcuni dettagli del progetto di una serie TV.

“Dovevo essere a Roma a presentare un progetto di una serie TV (‘Tutta colpa di Freud’, serie in otto episodi di 45 minuti disponibile in streaming su Amazon Prime Video a partire dal 26 febbraio), ma non ce la farò. Saluto colleghi e regista (Rolando Ravello) a tutti un abbraccio”, chiosa Bisio.