Il derby e il rinnovo di Gigio Donnarumma sono gli argomenti del giorno. Il numero 99 rossonero ha parlato del suo futuro.

Il Milan dopo il pareggio in Europa League dovrà affrontare l’Inter in campionato. Non sarà un derby come gli altri, non solo per l’assenza del pubblico, ma anche per la posta in palio: la vetta della classifica. Le due compagini milanesi scenderanno in campo per giocarsi il primo posto e la tensione sarà altissima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, Pirlo verso l’addio: contattato il nuovo allenatore

Non solo l’Inter, ma la società sta pensando anche a Gigio Donnarumma. Il portiere rossonero ha un contratto in scadenza a giugno 2021 e la distanza tra richiesta e offerta non fa presagire nulla di buono.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, occasione a centrocampo: Conte esulta

Calciomercato Milan, rinnovo Donnarumma: arriva l’annuncio

I tifosi rossoneri lo amano, ma vorrebbero che il prima possibile Gigio firmasse il rinnovo. Attualmente il numero 99 percepisce uno stipendio di 6 milioni di euro netti a stagione e gradirebbe un adeguamento a 10. Mino Raiola è inamovibile e la società rossonera dovrà prendere una decisione quanto prima.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, società corre ai ripari: affare a parametro zero

Gigio Donnarumma, nella lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport ha parlato anche del suo futuro e del rinnovo di contratto. Però a tal proposito il classe 1999 non si è sbilanciato ed è rimasto sul vago: “Sto vivendo il momento serenamente, come ho sempre vissuto gli anni qui al Milan. Sono tranquillo, cerco di dare sempre il massimo e dare sempre una mano ai miei compagni, allenandomi al 100% e dando tutto per questa maglia”.