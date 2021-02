Calciomercato Juventus, Cristiano Ronaldo ci ripensa: possibile addio a fine stagione per il campionissimo portoghese.

Nonostante il contratto in scadenza il 30 giugno 2022, quella in corso rischia di essere l’ultima stagione di Cristiano Ronaldo con la maglia della Juventus. Il campionissimo portoghese è apparso particolarmente contrariato per l’atteggiamento dei suoi compagni di squadra in occasione della gara di andata degli ottavi di finale di Champions League e un’eventuale eliminazione dalla competizione potrebbe accelerare il suo addio.

Il futuro di CR7, infatti, sembrerebbe dipendere proprio dall’esito della doppia sfida con il Porto e dal cammino della Juve in Europa. E, inoltre, attenzione alle sirene provenienti da diverse parti in Europa.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Inter, occasione a centrocampo: Conte esulta

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Calciomercato Juventus, top player a parametro zero: i dettagli

Calciomercato Juventus, le ultime sul futuro di CR7

CR7 fa gola a diverse big del nostro continente e non solo e in estate potrebbe scatenarsi un’asta selvaggia tra Paris Saint-Germain e Manchester United, che non hanno mai nascosto il loro interesse per il fuoriclasse lusitano. Attenzione, inoltre, alla tentazione Real Madrid con Florentino Perez che potrebbe accelerare per riportarlo nella capitale spagnola.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Juventus, tegola per Pirlo: il campione dovrà stare fuori per 15 giorni

Adesso, però, Cristiano Ronaldo è concentrato sul campo e sui prossimi impegni che attendono la Juve tra campionato e Champions League. E proprio dal cammino dei campioni d’Italia in Europa dipenderà alla fine il futuro di CR7.