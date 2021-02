Calciomercato, colpo Messi da 500 milioni di euro: i dettagli. Il calciatore argentino è ormai convinto di lasciare il Barcellona la prossima estate

Leo Messi è entrato nella logia di lasciare il Barcellona alla fine di questa stagione. Nemmeno la possibilità di ritrovare Laporta come presidente del club e il possibile arrivo dell’amico Xavi sulla panchina, sembrano potergli far cambiare idea. L’argentino considera chiusa la sua avventura in Catalogna e prima della fine della carriera vuole provare una nuova esperienza in un altro campionato. I sogni di gloria della Serie A sono svaniti assieme ai problemi economici di Suning, con l’Inter che aveva seriamente sondato il terreno per un possibile acquisto. In lizza sono rimasti due club: Psg e Manchester City. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna del Sun, gli inglesi sono i grandi favoriti in questa corsa, con Guardiola che potrebbe riabbracciare il suo vecchio pallino.

Calciomercato, colpo Messi da 500 milioni di euro: il Manchester City è in pole

Rispetto all’offerta monstre presentata la scorsa estate, però, gli sceicchi hanno rivisto al ribasso la cifra. Messi sarà a parametro zero da giugno, quindi tutto l’investimento riguarderà il suo cartellino. Il City è disposto a mettere sul piatto ben 430 milioni di sterline (circa 500 milioni di euro). Leggermente meno dei 700 milioni di euro paventati nell’estate 2020. Una contrazione che segue la crisi economica internazionale ma che potrebbe ovviamente accontentare il fuoriclasse di Rosario.

La proposta prevedrebbe due anni al top a Manchester (con opzione per il terzo), più altri due in MLS al New York City, sempre di proprietà del fondo Mubadala.

Il pacchetto potrebbe essere esteso a 8 anni totali e comprenderebbe anche un ruolo da ambasciatore per il City Football Group (in totale posseggono 10 club in 4 continenti). Ci sarebbe anche un’opzione per chiudere la carriera un anno in India o negli Emirati Arabi. Insomma Messi sarebbe accontentato in ogni sua richiesta. Difficile poter dire di no.