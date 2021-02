Belen Rodriguez, confessione agghiacciante da parte della bellissima conduttrice televisiva argentina naturalizzata italiana.

Belen Rodriguez è in dolce attesa, più precisamente è adesso al quinto mese di gravidanza. Lo ha confermato proprio recentemente, nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale ‘Chi’, la splendida conduttrice argentina naturalizzata italiana che ora torna a parlare del lieto evento. Belen, infatti, sarà ospite domani pomeriggio di Silvia Toffanin negli studi di ‘Verissimo‘ dove ripercorrerà alcune delle tappe più significative della sua vita. Proviamo, però, a fare ulteriore chiarezza in tal senso.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Gerry Scotti rivela il suo dramma in diretta Tv: racconto da brividi – VIDEO

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Belen Rodriguez su tutte le furie: scetticismo e accuse pesanti

Belen Rodriguez, confessione choc in tv: le sue dichiarazioni

Ecco alcuni dei passaggi più importanti dell’intervista di Belen Rodriguez, che andrà in onda domani pomeriggio su Canale 5: “Confermo che si tratta di una bambina e si chiamerà Luna Marie. Nascerà più o meno in estate e la mia speranza è che mi assomigli. Antonino? Non troverò mai più una persona come lui. Già diversi mesi fa ero rimasta incinta, quando io Antonino lo abbiamo scoperto eravamo basiti che fosse accaduto. Purtroppo, però, dopo quattro giorni ho perso il bambino. Abbiamo sofferto davvero tanto“.