Asia Argento si reinventa: una decisione mai vista prima

Asia Argento, figlia del regista Dario si reinventa sorprendendo il pubblico italiano. Qual è la novità che la riguarderebbe?

Continuano a trapelare indiscrezioni sulla prossima edizione dell’attesissimo reality show, l’“Isola dei famosi” in onda a partire dall’11 marzo 2021 su Canale 5.

Al timone della quindicesima edizione, la bellissima conduttrice Ilary Blasi. In Honduras invece, molto probabilmente, approderà Massimiliano Rosolino il quale avrà il compito di raccontare le sfide settimanali dei concorrenti.

Nelle vesti di opinioniste, la bellissima e simpaticissima Ilary Blasi avrebbe invece scelto la cantante e conduttrice Iva Zanicchi con Elettra Lamborghini.

Ma la nuova indiscrezione riguarderebbe un altro volto della tv italiana. Sulla rivista Oggi, nella rubrica “Pillole di gossip”, è stato svelato il nome di Asia Argento, figlia del regista Dario. Per l’attrice sarebbe stato riservato un posto speciale all’interno del cast di questa nuova edizione dell’Isola. Difatti, Asia Argento non approderà come concorrente in Honduras ma dovrebbe affiancare la conduttrice che tanto l’ha voluta nel programma.

Un ruolo inedito che la vedrebbe però a supporto della sua amica, naufraga di questa edizione, Vera Gemma.

Vera Gemma naufraga dell’Isola. Ma chi saranno gli altri compagni?

Sarebbe infatti Vera Gemma una naufraga confermata all’ “Isola dei Famosi”. L’attrice è diventata grande amica di Asia Argento nell’ultima edizione di Pechino Express dove entrambe hanno partecipato come concorrenti. Da lì sarebbe nata un’amicizia indissolubile.

Ma sono stati i nomi fatti finora di chi approderà come naufrago in Honduras. Uno dei primi che avrebbe subito accettato l’invito della Blasi, è lo stylist dei vip, Giovanni Ciacci, a seguire, il pugile Clemente Russo, l’attore Gilles Rocca, l’allenatore di calcio Paul Gascoigne, la conduttrice Elisa Isoardi e l’attrice Francesca Lodo.