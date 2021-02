YouTube, ragazzo guadagna migliaia di dollari dormendo

Su YouTube i sogni diventano realtà ed un ragazzo guadagna 16mila dollari semplicemente dormendo nel letto di casa sua

Asian Andy è un ragazzo che ha fatto del sogno di tutti, una realtà: guadagnare dormendo. Grazie alle piattaforme di streaming Twitch e YouTube, al giorno d’oggi, è possibile essere in diretta col mondo intero e fare qualsiasi cosa. Gli utenti che ti seguono, poi, possono scegliere liberamente di donare dei soldi. In Italia, Fedez è famoso per aver accumulato tante donazioni da poter dividere l’incasso tra 5 categorie di lavoratori di Milano.

In ogni caso, Asian Andy che conta più di un milione di iscritti sul suo canale YouTube ha avviato una live streaming di sera e si è poi addormentato. Perché allora i fan gli hanno donato 16mila euro? Perché lo scaltro YouTuber ha lanciato la sfida di disturbarlo nel sonno. Ad ogni dollaro versato, da parte di un utente, partiva un suono che annunciava ad altissima voce la donazione.

YouTube, il ragazzo che guadagna dormendo: la fantasia che incontra il genio

Un altro metodo per poter svegliare il giovane streamer era quello di attivare Alexa tramite una funziona lasciata disponibile dallo stesso. Nonostante Asian Andy abbia passato letteralmente la notte in bianco, ha guadagnato circa 2.300 dollari l’ora che farebbero spuntare il sorriso a chiunque.

Quando il genio incontra la fantasia. Ci sono migliaia di Youtuber e Twitcher che si sforzano e spendono soldi nel portare contenuti interessanti per accaparrarsi una grossa fetta del pubblico sparso sulle due piattaforme. Non tutti riescono, ma poi Asian Andy asfalta la concorrenza semplicemente dormendo col suo cane e lasciandosi disturbare.