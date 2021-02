Tommaso Zorzi è la sorpresa più grande di questo Grande Fratello Vip. Le sue doti innate per la conduzione lo porteranno ad avere altri ruoli in TV.

Il mercoledì sera è il momento del GF Late Show, la trasmissione nella trasmissione condotta da Tommaso Zorzi. Il fashion blogger sottopone ai suoi coinquilini, che sono i concorrenti del suo programma, domande sarcastiche che hanno riscosso un notevole successo tra il pubblico.

Il record di ascolti è dietro l’angolo quando Zorzi è in cabina di regia. La puntata di mercoledì 17 febbraio è stata seguita da 352.000 telespettatori con il 4,65% di share. Con questi numeri il GF Late Show si è imposto nel palinsesto delle reti generaliste, scavalcando addirittura la trasmissione Porta a Porta in onda su Rai 1.

Tommaso Zorzi, la regina di Mediaset lo chiama: futuro da star

Zorzi è uno showman nato. La sua dialettica e senso dell’umorismo, chiave del suo successo, lo ha portato ad essere notato da molti. Le qualità non gli mancano e il suo sogno è quello di lavorare in un programma di Maria De Filippi. Come aveva detto tempo fa, per la Signora di Canale 5 mi accontenterei anche di lavorare “in redazione a fare fotocopie”.

Più che dietro la stampante, Maria potrebbe accontentare Tommaso passandogli il testimone di Belen Rodriguez a Tu Si Que Vales. La showgirl argentina è in attesa e il posto vacante alla condizione del programma potrebbe essere preso da Tommaso Zorzi. Solo supposizioni che potrebbero trovare riscontro una volta terminata l’avventura del fashion blogger al GF Vip.