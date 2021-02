TikTok mostrerebbe pubblicità occulta ai minori: questa una delle accuse alla piattaforma da parte dei consumatori europei. I dettagli della vicenda

L’unione europea dei consumatori ha denunciato alla Commissione Europea la piattaforma di condivisione video TikTok. L’obiettivo principale è che si indaghi riguardo le attività di privacy, tutela dei minori e diritti degli utenti iscritti. Una delle accuse è quella della mancata tutela dei minori per alcuni contenuti presenti sull’app, come le pubblicità occulte che vengono mostrate tramite hashtag sponsorizzati e video di influencer.

Spesso sono contenuti dannosi o inadatti ai minori. Questa però non è l’unica accusa mossa all’app, bensì anche un’altra riguardante le clausole vessatorie e le pratiche commerciali scorrette nella propria politica per gli articoli virtuali. La piattaforma nasconderebbe i dettagli sui tassi di conversione tra il denaro immesso nel sistema e la valuta ottenibile.

TikTok, interviene il portavoce: “Lavoriamo nel rispetto della tutela dei minori”

I consumatori europei chiedono che si proceda con urgenza per tutelare gli utenti che per la maggior parte sono giovanissimi. Da questo punto ha rassicurato il portavoce della Commissione Europea che, ai microfoni di Techcrunch, ha spiegato che si procederà raccogliendo materiale per indagini più approfondite.

Sulla vicenda interviene anche il portavoce di TikTok che si difende così: “La sicurezza della nostra community ed in particolare dei giovani, è responsabilità che ci assumiamo con la massima serietà. Lavoriamo sempre con impegno per proteggere la nostra community, motivo per cui abbiamo intrapreso azioni significative, tra cui rendere privati di default gli account degli utenti minori di 16 anni. Abbiamo anche reso disponibile una versione semplificata delle nostre policy relative alla privacy con un linguaggio e un tono più semplici da comprendere”.