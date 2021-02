Striscia la Notizia, Tapiro d’oro per Maria Elena Boschi: il motivo

Tapiro d’oro per Maria Elena Boschi: ecco perché il capogruppo alla Camera di Italia Viva è stata ‘omaggiata’.

Nuovo tapiro d’oro per Maria Elena Boschi. L’ex Sottosegretario di Stato col governo Gentiloni, oggi capogruppo alla Camera di Italia Viva, ha ricevuto in queste ore il satirico riconoscimenti da Valerio Staffelli. Si tratta del secondo della sua carriera politica finora. Il motivo? L’essere rimasta l’unica o quasi senza una poltrona, ovvero senza un ruolo, malgrado una rivoluzione in Italia che l’ha vista alla fine senza alcuna fetta di torta.

Incalzata a più riprese, la referente politica ha motivato così la sua assenza dello schema governativo: “In realtà sono stata io a tirarmi fuori dalla mischia, ho puntualizzato da subito che non volevo nessun incarico. Mi premeva solo che si facesse il meglio per l’Italia e gli italiani, non volevo alcun ruolo come viceministro o sottosegretario”.