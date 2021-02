Sanremo 2021, big positivo al Covid: cosa succede ora

Prima positività al Covid-19 per uno dei big di Sanremo 2021: cosa prevede il protocollo e come si agisce d’ora in poi

Il conduttore e direttore artistico Amadeus aveva messo in conto che ci sarebbero stati questo tipo di problemi da fronteggiare e che un cambio last minute può essere necessario in qualsiasi momento. Se di per sé, condurre Sanremo è tanto meraviglioso quanto stressante, quest’anno Amadeus dovrà fare i conti anche con il Covid-19.

LEGGI ANCHE > > > Sanremo 2021, duro colpo per Amadeus: out due big



A meno di due settimane dall’inizio del Festival di Sanremo 2021 il primo big è risultato positivo al Covid-19. Si tratta di Moreno Conficconi, componente degli Extraliscio in gara con Davide Tuffolo con la canzone Bianca Luce Nera. Gli artisti sono sottoposti al tampone ogni giorno, non appena mettono piede in teatro, com’è successo anche al musicista. Riscontrata immediatamente la positività, a tutto il gruppo è stato vietato di salire sul palco dell’Ariston e sono stati messi in quarantena.

NON PERDERTI > > > GF Vip, clamorosa decisione di Mediaset: è addio



Sanremo 2021, cosa prevede il protocollo dopo un positivo al Covid

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Extraliscio #PunkDaBalera (@extraliscio)

Durante una delle conferenze tenute da Amadeus, ha spiegato che qualsiasi concorrente sarebbe risultato positivo al Covid-19 durante Sanremo 2021, quest’ultimo avrebbe dovuto ritirarsi. Tuttavia, per gli Extraliscio sarebbe una mancata opportunità dover rinunciare al palco del Teatro Ariston perché la loro canzone, giudicata in anteprima dalla stampa, ha ricevuto ottimi voti.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE > > > Aurora Ramazzotti, attacco in diretta TV: “Che tristezza” – VIDEO



Il caso di positività emerso ieri pomeriggio nel Green dell’Ariston, dove sono effettuati i tamponi antigenici, ha messo a rischio la partecipazione degli Extraliscio. Nelle prossime ore la situazione sarà monitorata e verrà presa una decisione per il primo caso positivo al Covid-19 di Sanremo 2021.