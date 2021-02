Sanremo 2021, Amadeus rivela un segreto su Ibrahimovic: fan increduli per quello che accadrà tra poche settimane.

Mancano ormai pochi giorni all’inizio del Festival di Sanremo 2021, che prenderà il via martedì 2 marzo. Diversi i big in gara che promettono spettacolo, ma attenzione anche agli ospiti che già fanno sognare tutti i grandi appassionati della principale kermesse canora del nostro paese. Uno di questi è Zlatan Ibrahimovic, che si appresta dunque a salire sul palco dell’Ariston in compagnia del padrone di casa Amadeus e di altri nomi altisonanti. Proprio il conduttore del Festival di Sanremo ha rilasciato alcune importanti dichiarazioni a ‘La Gazzetta dello Sport’ in vista del semaforo verde.

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, big positivo al Covid: cosa succede ora

LEGGI ANCHE QUESTO ARTICOLO >>> Sanremo 2021, duro colpo per Amadeus: out due big

Sanremo 2021, Amadeus rivela un segreto su Ibrahimovic: le sue parole

Ecco quanto ammesso da Amadeus, noto tifosi dell’Inter: “Ibra è un campione incredibile ed è il giocatore che temo di più del Milan. In ogni caso, spero di batterlo domenica nel derby di Milano e sarò felice di accoglierlo a Sanremo. Abbiamo organizzato con lui diverse gag, ma non posso anticipare nulla. Non vedo l’ora di vederlo scendere le scale indossando lo smoking con la sua bella fisicità. Vi rivelo un segreto. Ibra si allenerà in Riviera per tutta la settimana, poi andrà a Milano mercoledì per la partita contro l’Udinese e infine tornerà a Sanremo e rimarrà con noi“.