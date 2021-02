PES 2021, arriva l’aggiornamento tanto atteso: utenti entusiasti

Dopo tanto tempo, PES 2021 ha finalmente reso disponibile l’aggiornamento con tutte le rose aggiornate

Prosegue la battaglia a distanza tra PES 2021 e FIFA 21 per accaparrarsi il titolo di videogioco di calcio dell’anno. Sia il titolo di Konami che quello di EA Sports sono disponibili su old e su next gen, con grafiche al limite della perfezione e meccaniche di gioco aggiornate. Il videogioco della software house giapponese sta registrando grandi numeri, con milioni di utenti connessi ogni giorno.

Oggi giovedì 18 febbraio 2021, una grande notizia è stata annunciata direttamente da Konami: arriva finalmente l’aggiornamento delle rose su PES 2021. I videogiocatori potranno così finalmente usufruire di tutte le squadre aggiornate alla sessione invernale di mercato. Vediamo nel dettaglio tutte le novità dell’update, disponibile per console e PC.

PES 2021, i dettagli dell’ultimo aggiornamento

Dopo tanta attesa, finalmente anche Konami ha reso disponibile per PES 2021 l’aggiornamento delle rose alla sessione invernale di calciomercato. Accedendo al videogioco da PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X ed S ma anche PC, troverete la possibilità di effettuare il download e quindi l’installazione dell’update. Tantissimi i giocatori che hanno cambiato casacca. Da Milik al Marsiglia a El Shaawary alla Roma, passando per Llorente all’Udinese, Nainggolan al Cagliari e Malcuit alla Fiorentina.

Qualora non vi sia comparso l’avviso, non dovete far altro che andare in Impostazioni e Applica Aggiornamento Live. Dopo pochi Giga di download, avrete la possibilità di installare l’update e godere di tutte le rose aggiornate, utilizzabili sia in modalità offline che online. Ricordiamo che, se avete effettuato trasferimenti manuali, questi verranno cancellati con l’aggiornamento delle rose.